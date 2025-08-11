En lo que resulta una acertada decisión municipal los últimos fines de semana, en los que el tiempo acompañó, el sector costanero de la Ciudad se llenó de vecinos para disfrutar los espectáculos y números que viene ofreciendo la gestión cultural y social del Municipio de Zárate.

Es evidente el aumento de la oferta cultural y de entretenimiento, que evidentemente hace a la calidad de vida. El municipio entiende que si hay oferta, el vecino la acepta y la disfruta. De ello se desprende que la muestra de los dinosaurios, que se espera que sea una muestra permanente; el parque de diversiones, el Festival del Hermano Marcelo, con el agregado de su condición solidaria, el globo aerostático.

Resulta claro que se ha conformado un grupo que funciona como un aceitado engranaje en esta área gubernamental.

Se informó a LA VOZ que el mismo estuvo encabezado por el intendente Matzkin, el Jefe de Gabinete Novelli, Endeza, Di Battista, Julio Belando, Mónica Federici, Ariel Larralde.

Festival a beneficio del Hogar del Hermano Marcelo, donde se presentaron importantes numeros artísticos.