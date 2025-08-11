Incendio de camión con pérdidas totales y corte de ruta

Las llamas devoraron por completo a un camión cargado de neumáticos que el sábado -14:30- circulaba por el límite vial de las Nacionales 12 y 193, sentido Solís, en cercanías a uno de los accesos zarateños.

El intenso humo generó baja visibilidad para los conductores que circulaban en sentido Puentes Zárate -Brazo Largo.

La Policía Vial balizó y cerró la traza del eje 9/Solís en la Rotonda, con el consecuente desvío de la marcha vehicular vía RP6 y posterior revinculación con Nacional 9, en Campana. Hubo demoras.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Zárate con apoyo de equipos pesados combatieron el feroz foco ígneo durante varias horas. Las pérdidas fueron totales para estructura y despacho, sin heridos de conductores, acompañantes o personal desplegado, dijeron fuentes del operativo de Seguridad Vial a LA VOZ.

La circulación mano a Autovía 8 quedó normalizada en torno a las 21:30.

Otros incendios

Otros incendios vehiculares requirieron la inmediata intervención de los servidores públicos de Zárate y Exaltación de la Cruz entre viernes y domingo, con pedidos de auxilio desde Avenida Antártida Argentina y colectora de Nacional 9 -km 88 cerca de estación de servicio-, calle Calculta y colectora de RP6 en barrio Bosch y Nacional 193, a la altura del kilómetro 19.4.

En las tres situaciones, las pérdidas fueron totales.

Incidente vial mortal

Como avanzó LA VOZ en sus redes sociales y a última hora del viernes, Bomberos Voluntarios de Zárate confirmó la muerte de una persona de sexo masculino, en el despiste y vuelco de un vehículo particular, a la altura del kilómetro 98 de Nacional 12, sentido Buenos Aires, en la Isla Talavera -19 h del viernes-.

En el hecho mortal, cinco personas fueron ingresadas al hospital municipal de Campana -por jurisdicción- habían informado a este diario el mismo viernes, fuentes de la Defensa Civil campanense.