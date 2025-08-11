Fanny Rodríguez Schatz: “Pudimos fortalecerlas escuelas municipales de deporte”

La primera candidata a concejal Stefania “Fanny” Rodríguez Schatz por La Libertad Avanza, destacó los avances logrados en el área deportiva del municipio de Zárate, resaltando que “hoy la plata para el deporte va para el deporte”.

“Volvimos a poner en funcionamiento las escuelas municipales de deporte, queríamos que los jóvenes tengan su espacio y hoy son más de 1.000 chicos que en Zárate, Lima y Paraje Ortíz se desarrollan en alguna disciplina deportiva porque con Marcelo (Matzkin) y Javier tuvimos la decisión de que funcionen”, afirmó Rodríguez Schatz.

La dirigente subrayó que la gestión también pudo reabrir las colonias municipales convencionales y para personas con discapacidad, logrando que más vecinos tengan acceso a actividades recreativas y de inclusión. “Todo esto lo hicimos con fondos propios. Una realidad que hasta hace pocos años parecía imposible”, y agregó “hubiese sido imposible si esos recursos se seguían destinando a actividades profesionales, el Municipio no imprime billetes, por lo que un peso que se gasta en una cosa, es un peso que no se puede gastar en otra, y nosotros en deportes tuvimos la prioridad de reabrir las escuelas municipales de deporte”.

Rodríguez Schatz remarcó que “ni a un proyecto faraónico ni al tacho, el presupuesto deportivo se destina a las y los jóvenes”, y aseguró que seguirá trabajando para ampliar la infraestructura y las oportunidades de desarrollo en el deporte local.

“Quiero agradecer también a todos los clubes que vienen trabajando con el Municipio, hoy creamos un programa transparente de subsidios que no es sólo una transferencia económica, sino que hay una contraprestación social para el joven zarateño”, finalizó diciendo Fanny Rodríguez Schatz.

La primera candidata a concejal por La Libertad Avanza.