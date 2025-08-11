Qué se vota en Zárate el próximo 7 de septiembre

El domingo 7 de septiembre, los bonaerenses votarán para renovar mandatos de senadores y diputados provinciales, así como de concejales y consejeros escolares en los municipios. Las elecciones, enmarcadas dentro de un proceso de desdoblamiento respecto a las nacionales, definirán la representación legislativa y local de los bonaerenses para los próximos años.

En total, se elegirán 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además, cada municipio definirá la composición de los concejos deliberantes y los consejos escolares, cruciales para la administración y el control local.

Particularmente en Zárate, se elegirán 11 diputados provinciales, 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales.

SISTEMA DE BOLETAS

Se utilizará el sistema de boleta partidaria. Según las autoridades provinciales, su adopción garantiza un proceso ágil y confiable, dado el conocimiento extendido entre el electorado. Cada partido o alianza inscripta presenta su boleta con todos los cargos a renovar, permitiendo que el votante elija la opción preferida.

Este mecanismo difiere del implementado en los comicios nacionales del 26 de octubre, donde debutará la Boleta Única de Papel (BUP), tras su aprobación por el Congreso nacional. El sostenimiento del sistema tradicional busca evitar confusiones y asegurar la transparencia en el distrito con mayor caudal de votantes.

Oficializaron ocho listas en Zárate hasta el momento

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires ha confirmado, hasta el momento, ocho listas oficializadas en Zárate.

Se trata de las listas a nivel local para los cargos de diez concejales y tres consejeros escolares. Y se leen varias sorpresas, como la existencia de varias listas libertarias y el regreso del caffarismo con Nuevo Zárate como partido vecinalista y sus respectivos candidatos.

LA LIBERTAD AVANZA – PRO

Una de las principales es la alianza “La Libertad Avanza”, conformada por el Pro, en este caso referenciadaen el intendente Marcelo Matzkin, y La Libertad Avanza. La lista es la siguiente:Rodriguez Schatz, Stefania; Cracco Fabián, Firmani Verónica; Olivera Ignacio; Berot Verónica; Becerra Martínez, Luis Enrique; Semería Olmos, Victoria; Ocampo Facundo; Fernández Johanna; Procaccini, Daniel. Consejeros Escolares; Hergert, Alejandro; Yagode, Gabriela y Breidot, Maximiliano.

HECHOS – ESPACIO ABIERTO

Otra agrupación que logró oficializar su lista en la Junta Electoral bonaerense es Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social que se compone de los siguientes nombres a nivel local. Candidatos a concejales titulares: Roman, Maria Silvina; Luna, Luis Enrique; Artigue, Lorena; Ibarra, Elías; Gimenez, Viviana; Corro, Raúl; Nuñez, Maria del Carmen; Urquía, Néstor; Milano, Eliana y Mansilla, Emanuel. Consejeros Escolares; Godoy, María Elvira; Melgarejo Jesús; Fernández Liliana.

OTRA LISTA LIBERTARIA: “UNION Y LIBERTAD”

Referenciada por el ex candidato a intendente de LA LIBERTAD AVANZA, en Zárate, Marcelo Gómez. Está conformada por Gómez, Marcelo; Guzman, Valeria; Sosa, Matías; Gimenez, María Fernanda; Curuchet, Leonel; Ferreyra, Luisa Mabel; Lencina, Luciano; Gaynor, Gisela; Pujol Andrade, Jonathan y Angelini, Flavia. Consejeros Escolares; Gerbando, Aida; Peluffo, Angel y Sánchez, Valeria.

PARTIDO LIBERTARIO

Luego, está oficializada la lista del Partido Libertario, compuesta de los siguientes nombres: Lang, Celeste; Baroni Ricardo; Romero Cintia; De Lisi, Pablo; Insúa Marcela; Luis, Rául; Micucci. Claudia; Alvarez, Emilio; Sánchez y Daiana; Camaño. Consejeros Escolares; Facundo; Videla; Montani, Celia y Mansilla, Martin.

POTENCIA BUENOS AIRES

Los espacios Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el partido UNIR conformaron la alianza “Potencia Buenos Aires”, un frente que se ubica como “desarrollista” y antikirchnerista. A nivel local la nómina está compuesta por los siguientes candidatos a concejales: Godoy, Maximiliano; Mendizabal, Gisele; Borchez, Sergio; Gerardo, Jimena; Fenestraz Facundo; Chamussy Silvina; Vento, Federico; Vergara, Nora, Oroño, Darío y Gentilezza, Carina. Consejeros Escolares, Borchez, Yésica; Ruíz Agustin; Medina Irigoytía, Camila.

ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES

Por su parte, la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores- Unidad, lleva a los siguientes candidatos; Bonuccelli, Sergio; Alcaraz, María Elena; Díaz Miguel; Knaupp Moira; Graf, José Luis; Leanza, Lorena; Lescano, Carlos; Azcarate, Noelia; Illescas, Elías; Shon, Nancy. Consejeros Escolares; Nuñez Karina; Nuñez, Ernesto y Rosales Maria Rita.

NUEVO ZÁRATE

Se trata del partido vecinalista del ex intendente Osvaldo Cáffaro. Como cabeza de lista de la nómina de concejales está García, Julián; Larroza Amanda; Lema, Angel; Barberis, Luciana; Molina, Claudio; Alberro, Verónica; Fumaneri, Anibal; Nuñez, Maria de Lujan; Raffo, Dario y Lombardo, Maria Alejandra. Consejeros escolares; Migane, Juan Pablo; Pérez, Gabriela y Pérez, Sergio.

NUEVOS AIRES

Por su parte, otra agrupación de extracto peronista oficializó a sus candidatos a concejales, es “Nuevos Aires”; compuesta de la siguiente nómina; Aguilar, Carolina; Derosso, Angel; Mariluis, Valeria; Bugatto, José; Churruarin, Claudia; Pinto, Carlos; Esquivel, Romina; Suárez, Sebastian; Reduto, Adriana y Piris, Juan. Consejeros Escolares, Vargas, Mariana; Abdala, Arturo y Razza, Laura.