El Municipio transfiere más de $ 108 millones para mejoramiento de caminos rurales

En cumplimiento de la Ordenanza Nº 5256 del Partido de Zárate, el Municipio realizó una transferencia de $108.525.362,99 a la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate, destinada al mejoramiento y conservación de la red vial rural.

El monto corresponde al 70% de lo recaudado por la Tasa de Servicios Generales de Alcance General de inmuebles ubicados en zona rural, sumado al 100% de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial y al 100% de la Coparticipación Provincial para la Vialidad Rural Municipal (Ley 13.010 y modificatorias), correspondiente al período abril-junio de 2025.

Estos fondos permitirán ejecutar obras de mantenimiento, reparación y mejoras en caminos rurales, beneficiando la conectividad y el acceso de productores, vecinos y transportistas de la región.

El Secretario de Economía del Municipio, Lic. Cristian Andrés Mazzola, destacó que esta transferencia es parte del compromiso asumido con el sector rural para garantizar una infraestructura vial adecuada, clave para el desarrollo productivo y el tránsito seguro en las zonas rurales del distrito.