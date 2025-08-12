Los candidatos de HECHOS en colón se reunieron con vecinos en Plaza San Martín y recorrieron distintos barrios

El primer candidato a concejal por HECHOS en Colón, Matías Becerro, junto al resto de los integrantes de la lista y todo su equipo de trabajo, recorrieron distintos barrios y se reunieron con vecinos en Plaza San Martín y parque Pibelandia.

Allí, escucharon a los vecinos y les contaron todas las propuestas que tienen para lograr una ciudad modelo. “Tenemos mucho por hacer, desde innumerables obras públicas, hasta la mejora de los servicios, con hechos concretos vamos a darles a los vecinos de Colón la vida que se merecen”, expresó Matías Becerro.

En una intensa recorrida por distintos barrios, muchos vecinos manifestaron sus preocupaciones en cuestiones cotidianas. La falta de luces led que es una herramienta en el combate contra la inseguridad, el pavimento, mejora en las plazas. “Ante los reclamos de los vecinos, nosotros tenemos propuestas superadoras que van a dignificar la vida de cada uno de ellos. Lo vamos a hacer con hechos”, manifestó Becerro.

Por otro lado, también se reunió con productores agrícolas. Siendo Colón una ciudad que destaca por la cantidad de productores y empresas relacionadas, el primer candidato a concejal por HECHOS, escuchó las problemáticas que tienen muchos de ellos.