Natalia Blanco: “vamos a aplicar la Ley de Reiterancia en la Provincia para que el delincuente quede preso”

La candidata a diputada provincial por La Libertad Avanza – PRO, Natalia Blanco, anunció que impulsará en la Legislatura bonaerense una modificación al Código Procesal Penal para que los delincuentes reincidentes no puedan ser liberados.

“Lo digo como candidata y lo digo como madre: si en el Congreso, a través del diputado Ritondo, se pudo aprobar la Ley de Reiterancia, en la Provincia vamos a hacerlo también. El que delinque y tiene antecedentes debe quedar adentro, eso quiere el presidente Javier Milei”, afirmó Blanco.

En ese sentido, cuestionó duramente al gobernador Axel Kicillof: “El abandono de la seguridad es evidente. Hoy el vecino vive con miedo, los delitos aumentan y no hay una política clara para frenarlos. El peronismo ha hundido a nuestra Provincia y la inseguridad es una de sus peores consecuencias”.

La dirigente, nacida en Zárate, remarcó que “los que tenemos que estar tranquilos en las calles somos los ciudadanos de bien” y que su principal objetivo será “ponerle un freno a Kicillof y sus socios de La Cámpora, que han demostrado ser incapaces de garantizar algo tan básico como la seguridad”.

“La inseguridad no se combate con discursos, sino con leyes firmes y decisión política. En Zárate demostramos que se puede cambiar invirtiendo en seguridad lo que la Provincia no hace, y desde la Legislatura vamos a llevar ese compromiso a todos los bonaerenses”, concluyó.