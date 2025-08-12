Preocupa la retirada de Vialidad por la falta de mantenimiento del Puente

La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad genera preocupación en los vecinos de Zárate y usuarios del puente Zárate-Brazo Largo, el cual ven a toda la estructura sin mantenimiento y, literalmente, abandonada.

Actualmente las barreras del peaje están abiertas ya que el primero de abril venció el contrato de concesión estatal con la empresa Caminos del Río Uruguay por el mantenimiento de la Ruta 12 y 14.

En el medio debía mantenerlo Vialidad Nacional pero el ente se disolvió. Mientras tanto, se está desarrollando un llamado a licitación que se desarrollará en dos etapas: La primera incluirá el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la conexión Rosario-Victoria y la segunda, estará compuesta por los tramos I al X, actualmente de Corredores Viales S.A. y algunas de las principales rutas nacionales del país. Se licitará en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025.

Este sistema se implementará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional en la que podrá participar cualquier empresa que cumpla con las garantías requeridas.

De esta forma, avanza la reorganización administrativa del Estado con el objetivo de mejorar su funcionamiento, reducir el sobredimensionamiento estructural y disminuir el déficit fiscal.

En su retirada, Vialidad Nacional publicó los Informes de Cierre de las Audiencias Públicas realizadas en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Caminos. (RFC).

A la fecha, se han llevado a cabo 12 instancias de participación ciudadana y empresarial para las tres Etapas que comprende el proyecto de RFC, lo que representa la mayor cantidad de procedimientos participativos.

En cuanto a los Tramos Centro (RN 9, 19 y 34) y Mesopotámico (RN 12, 18 y A-012), se realizó la audiencia pública el pasado 7 de julio en la provincia de Entre Ríos, allí puntualmente las intervenciones recibidas abarcaron también propuestas de obras no previstas de manera preliminar; cuestionamientos a la reducción de móviles de seguridad vial; observaciones sobre el estado actual de los tramos; consultas sobre control de pesos y dimensiones; reclamos sobre la ubicación de estaciones de peaje, la incorporación paulatina del Free Flow y del Pesaje Dinámico al Control de Cargas y la actualización del Sistema de Control Estático de Carga con el objetivo de lograr eficiencia y eficacia en la fiscalización; y pedidos puntuales no vinculados directamente al objeto de la audiencia.

O sea, los propios ciudadanos y usuarios reclamaron acciones y tareas de mantenimiento para la Ruta 12 y también lo han hecho a través de pintadas y manifestaciones en los propio pilotes del puente.

Salta a la vista, y basta con circular por el puente para determinar un inusual estado de abandono de la estructura del puente.