Nueva plataforma digital para avanzar con la privatización de empresas públicas

El Gobierno aprobó un nuevo módulo digital en el sistema CONTRAT.AR para gestionar procesos de venta total o parcial de empresas públicas, en el marco de lo establecido por la Ley 27.742 y la Ley 23.696. La medida fue formalizada mediante la Disposición 29/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada ayer en el Boletín Oficial.

La disposición establece que el módulo, denominado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, podrá utilizarse de manera inmediata para ventas, concesiones y administración de activos públicos, bajo procedimientos que garanticen transparencia, competencia y máxima concurrencia.

La herramienta permitirá gestionar en forma electrónica licitaciones y concursos públicos para la venta de activos, acciones, cuotas del capital social, establecimientos productivos, locaciones, concesiones, licencias y permisos. Los interesados deberán inscribirse y validarse como usuarios externos.

El Ejecutivo impulsa la privatización de ocho empresas públicas que, en conjunto, registraron en el primer trimestre de 2025 un déficit financiero de $74.395 millones, según datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Tres de estas firmas presentaron resultados positivos: Corredores Viales S.A., Intercargo S.A.C. y Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Las cinco restantes -Energía Argentina (Enarsa), Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas, Trenes Argentinos y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)- finalizaron el período con resultados negativos.

Panorama de Nucleoléctrica Argentina

Superávit de $17.234 millones, frente a los $142.000 millones del mismo período de 2024. Opera las centrales Atucha I, Atucha II (Lima) y Embalse (Córdoba), con una potencia instalada de 1.763 MW.

Su capital accionario pertenece al Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Enarsa (1%).