Nueva luminaria y recambio de luz Led en calle Caseros

El plan de iluminación en el partido de Zárate es fruto del trabajo conjunto, y en colaboración permanente entre el Municipio, y la Cooperativa de Electricidad de Zárate (CEZ).

El objetivo del mismo es el de mejorar la seguridad vial y peatonal mediante la instalación de nuevas luminarias y la actualización a tecnología LED.

Próximamente, los equipos de trabajo continuaran con las acciones planificadas en calle Comercio, B° 6 de agosto, en acceso a fábrica Toyota, y en la zona del Parque Industrial.