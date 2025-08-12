Se agrava la crisis en el tren suburbano

El servicio ferroviario entre las cabeceras de Zárate y Ballester se agrava con el correr de los días y su espiral de incertidumbre, presenta cada vez mayor profundidad.

El déficit operativo con la carencia de locomotoras o coches de tracción, Policía de abordo, prioridad de circulación para los servicios de larga distancia, es cada vez más evidente y el espejo de la crisis social del país envuelve a sus prestaciones y pasajeros.

Las cancelaciones de servicios se repiten todas las semanas, como ayer cuando corrió con demora el horario de 4:38 y se interrumpió la circulación de las frecuencias 6:35 y 8:20. En tanto hubo discrepancias sobre la llegada del servicio 9:42 a los andenes locales, que para tranquilidad de muchos, arribó sin inconvenientes y retomó itinerario en Descendente.

Al mediodía no hubo inconvenientes, pero las cancelaciones reaparecieron a las 15:03 y ennegrecieron el panorama de la tarde y la noche.

Los usuarios “responsables” que pagan boletos electrónicos y utilizan esta modalidad de transporte público por accesible, eficiente y económico, remarcaron a LA VOZ que el ramal zarateño no es querido, está desgobernado y “pareciera que a ninguna autoridad central le interesase”.

“El único que pidió por el tren y su funcionamiento, fue el Intendente actual de Zárate” -Marcelo Matzkin-manifestó una señora a este diario que junto a su esposo intentaban acudir a una cita médica, en un hospital de referencia del Conurbano bonaerense. Como solicitaron que se expresase, el servicio más directo a su destino -sostuvieron-, es la combinación entre modalidades diesel y eléctrico, de la Línea Mitre.

Otros no entienden como la “traza ferroviaria más estratétigica del país, sigue empobrecida, desconectada y sin planes de recuperación estatal”.