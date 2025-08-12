Pedro Sarri: “La premisa de hechos es hacer, es la forma de transformar la vida del vecino”

El primer candidato a concejal por HECHOS en Exaltación de la Cruz, Pedro Sarri, en diálogo con la prensa manifestó que “el Partido Hechos tiene como premisa fundamental hacer, tomando como ejemplo una ciudad como San Nicolás, que, en 12 años de gestión la transformaron profundamente”.

“Mi concepto no es destruir, porque sino te transformar en el eterno opositor y nunca sos una alternativa de Gobierno o de evolución política. Yo voy a criticar lo que está mal y voy a acompañar lo que lógicamente creo que se hace bien y que representan beneficios para los vecinos”, agregó el candidato Sarri.

“Tomo como ejemplo San Nicolás porque la verdad quedé sorprendido con lo que hicieron allí los Passaglia. La política es una herramienta transformadora, como pasa con toda herramienta hay que saber usarla y aplicarla en los momentos justos y es para laburar. Nosotros pensamos que, desde HECHOS, es la mejor manera para darle soluciones a los vecinos”, concluyó quien ocupa el primer lugar de la lista en Exaltación de la Cruz, Pedro Sarri.

Junto a su equipo de trabajo, Sarri compartió una jornada especial en los Festejos Patronales de Diego Gaynor. “Celebramos nuestras tradiciones y disfrutamos junto a los vecinos. Estar presentes, escuchar y participar es parte de construir la Exaltación que queremos”, aseveró Sarri.