Luis Rannelucci llamó a votar por Silvina Román para iniciar la transformación de Zárate

El dirigente radical Luis Rannelucci se pronunció de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre y pidió a los vecinos de Zárate acompañar con su voto a la lista de HECHOS, encabezada por Silvina Román y Luis Luna en el plano local y por Manuel Passaglia en la segunda sección electoral.

“Hace mucho que, como zarateños, estamos buscando un nuevo rumbo que nos lleve al desarrollo y al crecimiento del partido. Tenemos muchos problemas por resolver y nadie se ocupa. HECHOS viene justamente a ocupar ese lugar: identificar los problemas y resolverlos con una gestión eficiente y cercana a la gente. Por eso, en la elección municipal que tenemos por delante en septiembre, tenemos que acompañar a Silvina y a todo el equipo”, afirmó Rannelucci.

El dirigente señaló que la inseguridad es el gran flagelo que preocupa a los vecinos, y sostuvo que es necesario comenzar a implementar soluciones reales: “Estoy convencido de que podemos empezar a trabajar para dar respuestas concretas. Este proyecto va más allá de estas elecciones legislativas: debe ser el primer paso para que en 2027 tengamos un nuevo intendente que inicie la transformación definitiva de Zárate”.

Rannelucci también cuestionó duramente a la administración provincial por la falta de gestión en educación, salud e infraestructura, a las que definió como “las áreas esenciales de las que debe ocuparse un gobernador”.

En materia educativa, hizo hincapié en la cantidad de días de clases que pierden los estudiantes, mientras que en infraestructura remarcó el estado crítico de la Ruta 6: “No solo es un peligro para los bonaerenses, sino que atenta contra el crecimiento de la producción y el trabajo”.

La convocatoria de Rannelucci refuerza el mensaje de HECHOS como una alternativa política y de gestión, con propuestas centradas en resolver los problemas estructurales de Zárate y la provincia de Buenos Aires.