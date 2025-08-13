Jornadas de vacunación en Villa Massoni y en barrio 25 de Mayo

La Municipalidad de Zárate invitó a todos los vecinos que quieran acercarse a las jornadas de vacunación que tendrán lugar esta semana.

Una de las actividades se realizará hoy miércoles de 10 a 12 horas en la Sociedad de Fomento de Fomento de Villa Massoni, ubicada en calle Sarmiento 920.

Otras de las jornadas de vacunación se llevará a cabo mañana jueves de 10:00 a 12:00 horas en la Sociedad de Fomento 25 de Mayo (calle Matheu) 1616 y será coordinada por la secretaría de salud del municipio.

La Secretaría de Salud estará aplicando vacunas antigripales, contra el sarampión, y restantes del Calendario Nacional de Vacunación.

Como en cada oportunidad, el municipio invita a la ciudadanía a que sigan acercándose a los diferentes puntos de atención.

La Unidad Sanitaria Móvil del Municipio.