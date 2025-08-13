Se amplía la red de alarmas comunitarias

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Zárate avanzó con la instalación de nuevas alarmas comunitarias equipadas con geolocalización y reporte del vecino en tiempo real al Centro de Operaciones.

De esta manera, y continuando sin pausa el plan que anunció el intendente Marcelo Matzkin, dos dispositivos fueron instalados en los barrios Covepam 8 – San Miguel y Espacio Urbano, los cuales ya están operativos.

Tras una reunión con los vecinos prevista para esta semana, las alarmas quedarán enlazadas para comenzar a recibir alertas y canalizarlas hacia el sistema municipal. Mientras tanto, el municipio sigue intensificando su agenda de reuniones con vecinos de diversas Sociedades de Fomento para acercar los alcances de la herramienta preventiva.

Además, el pasado viernes, se colocó una alarma de iguales características en barrio Saavedra, reforzando la seguridad en la zona, que además cuenta con patrullaje constante junto a los barrios Bosch y Villa Eugenia.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se informa que, la instalación de nuevos dispositivos continuará en la semana siguiente, en puntos estratégicos del partido de Zárate, con el fin de fortalecer la prevención del delito y brindar mayor seguridad a los vecinos.