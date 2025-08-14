Bomberos adquieren dos nuevas unidades

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Zárate está de fiesta, ya que pudo adquirir dos nuevas unidades para combatir los incendios en todo el Partido.

La primera de ellas es un camión “de primera salida”, un móvil liviano para acudir rápidamente y combatir las llamas en un primer acercamiento a lo que sería un siniestro.

La otra unidad es una camioneta Renault ya equipada para combatir incendios forestales.

La presentación de ambos móviles se desarrollará el domingo 17 con una apertura del cuartel para visitas. Se exhibirán los móviles con los que cuenta el cuartel y todo el equipamiento. La idea es que funcione como paseo para las familias teniendo en cuenta que se trata del Día del Niño. También habilitarán paseos en autobombas para los más pequeños y habrá una tortiferia a cargo de la Escuela de Cadetes, además de una exhibición de rescates en altura con cuerdas.

Eso comenzará a las 13 horas. En tanto, a las 14:30 se realizará una caravana de recibimiento de las nuevas unidades y a las 15 una ceremonia de recibimiento.

A las 15:30 tendrá inicio el acto formal, con los móviles en el cuartel y a las 17 una última recorrida por la ciudad, mostrando los móviles a todos los vecinos por diferentes barrios.