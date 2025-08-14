Municipio y CEZ anuncian actividades para celebrar el Día del Niño en Plaza Italia el domingo 17

El Municipio y Cooperativa Eléctrica anunciaron la realización en conjunto la celebración del Día del Niño en Plaza Italia el próximo domingo desde las 14 horas, en una conferencia de prensa brindada en el Forum Cultural.

Julio Belando, secretario de Cultura del Municipio de Zárate, comentó que “como hace ya un tiempo venimos trabajando para toda la familia en diversas jornadas, y en esta oportunidad especialmente para los niños, una vez más lo hacemos en forma conjunta con la Cooperativa Eléctrica de Zárate al igual que el año pasado. La experiencia del trabajo conjunto ha salido muy bien el año anterior y por suerte podemos continuar este camino y hacer cosas juntos en esta edición”.

“La jornada será este domingo 17 de agosto, donde haremos una actividad gratuita en plaza Italia. La misma abarcará toda la plaza y el escenario, ya que tenemos una enorme propuesta de diferentes actuaciones, entre ellas, la presentación de Circo Alboroto con un gran número que tiene mucha demanda y que sabemos que los chicos la van a pasar muy bien, y por supuesto hemos incluido a destacados artistas locales , entre ellos números de danza con los chicos de Ovni, Somos la Crew, Rompiendo Rutinas, Dispayabucos y su musical, la obra El Elefante Trompita, que venimos de presentar hace pocos días como ícono cultural para nuestra ciudad y Flácido Domingo”, agregó.

Además habrá food trucks, artesanos y juegos recreativos. Deseamos que sea un evento popular, por eso invitamos a la familia a partir de las 13:30 hs. La jornada se extenderá hasta las 18:00 y es totalmente gratuita.

Por su parte Nelson Braillard, representante de CEZ, agradeció al municipio por confiar una vez más en el trabajo conjunto: “Creemos que es muy importante que nos unamos como en este caso para poder celebrar el día del niño. Nosotros armaremos todo lo que será un parque de inflables, maquillaje artístico, entre otros, dando inicio estas dos actividades a las 14:00, y culminando a las 17:00, de esa manera logramos interactuar con la parte cultural del municipio, y el aporte recreativo de Cooperativa”.

“Toda la actividad está dirigida a la familia, y principalmente a los niños, aclarando que es gratuita para que puedan disfrutar de cada alternativa. Sumaremos además, un grupo de 30 profesores que estarán acompañando y supervisando cada acción para que todo sea un éxito”. concluyó Braillard.