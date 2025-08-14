Otra medalla de oro para Agostina Hein

Agostina Hein continúa haciendo historia en los Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en Asunción (Paraguay)

Ayer por la tarde logró ganar la prueba de 400 metros combinados obteniendo su segunda medalla de oro.

Agostina Hein marcó un tiempo de 4m38s41 (siendo récord panamericano).

Segunda quedó Magdalena Portela (Argentina) con 4m 49s 44 y tercera Agatha Amaral (Brasil) con un registro de 4m50s83.