Metropol postea encuesta por la línea 228

Mientras que fuentes del sector anticipan a LA VOZ que el ramal Zárate – San Nicolás será reabierto nuevamente desde diciembre, Metropol, su última operadora, presenta en la red social Facebook una particular encuesta de percepción general acerca de la calidad de los servicios que la megacompañia de trasporte público ofrece en la línea 228 para sus tramos Saavedra-Zárate, Zárate-San Nicolás cancelado de manera polémica y unilateral el 31 de diciembre de 2024 y el desapercibido Campana – Lima, de escasas frecuencias y coches.

La estructura de preguntas plantea “la frecuencia” en la que se utilizan los servicios, el grado de satisfacción con la línea, el estado de sus coches y el nivel de limpieza de las unidades.

También consulta por la “actitud” de los conductores, la evaluación general que los pasajeros pueden efectuar de la línea y recibe recomendaciones con las cuales mejorar sus prestaciones operativas.

Intempestiva

Al comenzar el año periodístico 2025, LA VOZ describió la desconcertante cancelación que sufrió el servicio Zárate – San Nicolás el 31 de diciembre de 2024, cuando entre gritos, quejas y resumidas explicaciones de personal de boletería, despachó su último coche con destino a San Nicolás, a la hora 15.

Desde ese momento, Dirección y equipo periodístico de este matutino, publicó en diversos textos, la preocupación latente de los vecinos por la falta de conectividad entre las dos cabeceras del norte provincial y sus paradas intermedias, como puso en evidencia la zona de gris en la falta de control bonaerense, tras la abrupta decisión empresaria.