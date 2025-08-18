Obras viales

En los últimos días se llevaron adelante obras de pavimentación y recomposición vial en varios barrios, incluyendo trabajos de asfalto en caliente en Güemes y Soler, recomposición asfáltica en Belisario Roldán, Dorrego, entre 7 de Julio y Costanera Luis Rocha, y en barrio Atepam, en la intersección de Perito Moreno y Lavalle.

Por otra parte, en Beruti y Marimón se desarrollaron tareas de recomposición asfáltica, mientras que en calle España al 1400 se avanzó con bacheo de hormigón.

En Suipacha al 900 se realizó la preparación de calle para futuros trabajos de bacheo. En el barrio El Gauchito se llevaron a cabo reparaciones de accesos, como así ocurrió también en barrio Matadero, pasaje 3, entre Marco Sastre y Agustín Álvarez, y en Agustín Álvarez, entre Mitre e Hipólito Yrigoyen.

El municipio también comunicó la continuidad de trabajos de limpieza y reparación en barrio 6 de agosto, mientras que las cuadrillas de servicios Públicos, efectuaron, además, reparaciones de rejillas de desagües pluviales en la intersección de Adolfo Alsina e Independencia, y de Hipólito Yrigoyen y Roca.

También se realizaron tareas de limpieza de cordón cuneta y veredas en calle España, entre calles 24 y 42, y labores de poda correctiva en Costanera. Por último, en calle Almirante Brown, entre Rivadavia y Belgrano, se llevaron a cabo trabajos de sellado de juntas, asegurando la durabilidad de la calzada.