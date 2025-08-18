Dos nuevas unidades para Bomberos

En la tarde de ayer, el cuartel local de Bomberos Voluntarios presentó a la comunidad dos nuevas unidades para combatir incendios forestales

La primera de ellas es un camión “de primera salida”, un móvil liviano para acudir rápidamente y combatir las llamas en un primer acercamiento a lo que sería un siniestro.

La otra unidad es una camioneta Renault ya equipada para combatir incendios forestales.

La presentación de ambos móviles se desarrolló ayer en la puerta del cuartel y luego recorrieron toda la ciudad para darlos a conocer a la comunidad.

Además, celebraron el Día del Niño abriendo las puertas del cuartel a niños y niñas de la ciudad con la participación de la escuela de cadetes.