Sector de Bullrich llama a votar por gestión de Abella en Campana

El dirigente liberal de Campana, Pablo Gentilini manifestó el sábado su apoyo a la lista que encabeza Nerio Nogueira, al enfatizar que la gestión municipal “ha realizado una transformación histórica en Campana”.

Gentilini dijo a LA VOZ que la actual administración de la Comuna “ha realizado una transformación histórica en Campana, mejorándole la calidad de vida a todos los vecinos”.

El dirigente alineado a la ministra de Seguridad, compartió actividades junto al Intendente Sebastián Abella y al propio Nogueira, dialogando con vecinos en distintos barrios.

“Campana ha evolucionado notablemente y se ha transformado en una ciudad moderna, ordenada y mejorada. Una ciudad muy diferente a esos distritos del conurbano que siguen siendo rehenes del populismo kirchnerista con el que hemos querido terminar en la provincia de Buenos Aires”, enfatizó el dirigente político ante este diario.

Abella, Gentilini y Nogueira.