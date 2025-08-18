Inicio Actualidad “Sabores del Mundo” en la Costanera

Una nueva edición de la exitosa experiencia se desarrolló en el Paseo de la Ribera, del viernes al domingo desde las 10:30 a 23:00 horas.
Organizado por la Municipalidad de Zárate, tuvo lugar el festival de gastronomía internacional en Zárate. La ciudadanía y visitantes pudo disfrutar de música en vivo, artesanos, juegos e inflables, shows gratuitos, ruta alfajorera, y mucho más.
“Sabores del Mundo” es un evento gratuito que cuenta con stands de comidas típicas de distintas partes del mundo y del país.
El evento contó con acompañamiento del municipio, vecinos y turistas vivieron la experiencia que se repite.

