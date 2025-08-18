Homenaje a San Martín

El 17 de agosto por la mañana, el Municipio de Zárate llevó a cabo el acto por el 175º Aniversario del Fallecimiento del Gral. Don José de San Martín.

La ceremonia se desarrolló en la plazoleta que lleva el nombre del prócer, contigua al Palacio Municipal.

Contó con la presencia de Secretarios del Departamento Ejecutivo, concejales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, CEVEMA Zárate, docentes y alumnos de la E.P N°15, entre otros.

También se sumó a este acto el comandante del Área Naval Fluvial, Comodoro de Marina Daniel Francisco Finardi y representantes de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Prefectura Zárate, e invitados especiales.

En primer lugar, se procedió al izado del Pabellón Nacional a cargo de la concejal Natalia Blanco, del Pabellón del Ejército de los Andes por parte del secretario de Gobierno, Ignacio Suárez Ogallar, del Perú a cargo de la concejal, María Elena Gallea, y de Chile junto al subsecretario de Ambiente, Marcelo Pastore.

Luego, la Banda Municipal dirigida por Javier Lovato ejecutó ante los presentes las estrofas del Himno Nacional Argentino con la voz de Jorge Gandini.

El acto fue interpretado en Lengua de Señas Argentina por Solana López Canavese, y las palabras alusivas fueron expresadas por el alumno Jano Sandobal, quien fue acompañado por las docentes de la escuela 15, Daniela Martínez, y Silvia Lapalma.

Acto seguido, se procedió a la colocación de ofrendas florales al pie del busto del monumento que rinde homenaje al Gral. Don José de San Martín, acción que estuvo a cargo de representantes del municipio, del HCD, de la UCR Zárate, Lima y Escalada, y la Libertad Avanza.

El acto culminó con un minuto de silencio a cargo del músico de la banda, Gastón Pedroza, y con la tradicional Marcha de San Lorenzo interpretada por la banda de música de la Municipalidad.