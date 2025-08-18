Conversatorio en la Sociedad Rural con los seis candidatos exaltacruceños

La Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate oficializó el sábado, su agenda de conocimiento electoral para el medio productivo y la Sociedad Civil, que organizará el miércoles desde las 18 horas, en el Salón Centenario de su sede de Capilla del Señor, ubicada en calle Bolívar 437.

Fuentes de la entidad del campo adelantaron anoche a LA VOZ, que en la convocatoria cívica en Exaltación de la Cruz intervendrán los primeros candidatos de las seis formaciones que se presentan como opciones deliberativas al Cuerpo distrital.

En la palestra disertarán los postulantes de Fuerza Patria -Mariela Nanni-, del Partido Libertario -Pedro Querencio-, de Hechos – Pedro Sarri-, de La Libertad Avanza – Elías Bucarey-, de Potencia -Martín Diez- y de la Unión Liberal de Buenos Aires -Emiliano Ciorraga-.

El foro cuenta con el apoyo de la Unión Industrial de Exaltación de la Cruz.