El diputado Giordano visitó Zárate y respaldó a la lista local

El diputado nacional Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista-FIT-U) visitó Zárate para respaldar la lista que encabeza Sergio Bonuccelli, candidato a concejal.

Durante su recorrida, señaló que la ciudad atraviesa una “crisis laboral grave” con despidos en empresas clave como Tenaris Siderca y Toyota, y el cierre de otras firmas en el último mes. El legislador cuestionó la falta de medidas provinciales y municipales para frenar la pérdida de empleos y denunció “la complicidad del sindicalismo tradicional” frente a las patronales.

Giordano anticipó que, además de recorrer medios y barrios, la jornada incluyó un acercamiento a las puertas de Siderca para expresar apoyo a los trabajadores en conflicto. En ese marco, reafirmó la propuesta del Frente de Izquierda de prohibir despidos y suspensiones en grandes empresas, obligando a la reincorporación de personal cesanteado y garantizando paritarias que superen la inflación. “No se puede permitir que multinacionales que exportan y tienen ganancias millonarias paguen salarios por debajo de la línea de pobreza”, afirmó.

Por su parte, Bonuccelli adelantó que el espacio recorrerá semanalmente los barrios de Zárate para acercar sus propuestas. Entre las principales demandas recogidas en territorio mencionó la precariedad laboral, la inseguridad y la contaminación industrial. Sobre este último punto, advirtió que empresas químicas que cierran “dejan pasivos ambientales sin control” y señaló la necesidad de imponer multas y exigir remediación antes de permitir el retiro de sus operaciones.

La actividad se enmarca en la campaña hacia las elecciones provinciales del 7 de septiembre, donde el FIT-U competirá con listas en todas las secciones. Giordano remarcó que su espacio “no vive de privilegios” y que sus bancas rotan y perciben el equivalente a un salario docente, destinando el resto a apoyar luchas obreras y sociales. “En Zárate y en todo el país, la izquierda es la única alternativa que está del lado de los trabajadores y no de las patronales”, concluyó.

Sergio Bonuccelli y Juan Carlos Giordano.