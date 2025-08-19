Bomberos con nuevos móviles para rescate e incendios forestales

Personal y equipo de Bomberos Voluntarios fue desplegado por su Comandancia durante la tarde del domingo y en las inmediaciones a su cuartel central, organizó una jornada de Puertas Abiertas a la Comunidad, al celebrarse el Día del Niño.

Cuando se coordinaban los detalles de la actividad y se aguardaba el itinerario de las nuevas unidades a ingresar al parque automotor bomberil – 14 h- , se recibió un aviso de incendio en una vivienda de Quirno y Paso, que fue controlado con inmediatez.

A las 15:45, vecinos, aficionados e invitados al universo de los voluntarios, registraron la circulación protocolar hacia Rivadavia 1178 de los dos pesados: el primero un forestal todo terreno Renault M 210 Midliner bajo la numeración 48/11, el segundo un DAF 65 Euro 210 dispuesto para incendio y rescate, registrado bajo la numeración 49/11, envueltos en sirenas, fuegos de artificios rojos y un baño de agua que recibieron por su destacada bienvenida.

Detenidos sobre una explanada alternativa, los móviles fueron bendecidos por el padre Alfredo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Luego, Jorge Suaya, Presidente de la Asociación, muy emocionado, apenas pudo comentar que las incorporaciones valieron la pena y que son logros de Bomberos y de la sociedad zarateña.

El Jefe de Cuerpo Mauricio Vega, agradeció el esfuerzo y el apoyo por el objetivo cumplido, al tiempo que calificó a las incorporaciones como “un gran trabajo en conjunto de paciencia y definición”.

En todas las reflexiones se agradeció el apoyo municipal por su compromiso, la colaboración empresaria y el acompañamiento comunitario.