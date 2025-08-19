Fanny Rodríguez Schatz y una campaña novedosa: “sin carteles, con propuestas y todo digital”

La candidata a concejal de Zárate por La Libertad Avanza, Stefania “Fanny” Rodríguez Schatz, lanzó su campaña electoral con una propuesta diferente: no ensuciar la ciudad ni el campo con carteles.

“Esta elección no se trata de mí, sino de vos”, aseguró Rodríguez Schatz, quien destacó que gran parte de la comunicación se realizará de forma digital y a través de las redes sociales, con el objetivo de cuidar el espacio público y mantener limpia la ciudad.

La dirigente explicó que la campaña limpia es un compromiso con los vecinos, porque se busca evitar la contaminación visual y los costos innecesarios que generan los carteles tradicionales. “Queremos que la gente lea nuestras propuestas y vea lo que hicimos, no queremos entrar en una lógica de quién colocó más carteles porque eso termina molestando al vecino”, agregó la candidata.

Rodríguez Schatz sostuvo que este estilo de campaña es también una manera de predicar con el ejemplo, demostrando que se pueden llevar adelante elecciones modernas, responsables y respetuosas del entorno.

“Lo importante son las ideas, los proyectos y la transparencia, no tapar las paredes ni los postes con carteles ni pintar zonas de recreación que desconfiguren la normalidad ciudadana. Acá también demostramos que entendemos las nuevas formas de comunicar, también seguramente haremos folletos en papel para las personas que no acceden a las redes, pero en un 95% la campaña será digital”, enfatizó.

La candidata cerró: “Nuestro compromiso es trabajar con proyectos y realizaciones, no perdiendo tiempo en carteles colgados de los postes en la vía pública. Queremos que la transformación de Zárate, se pueda unir a la Provincia y a la Nación, con una campaña que esté a la altura de lo que los vecinos merecen, respetando a todos”.