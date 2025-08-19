Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

Desde el domingo pasado y hasta el 21 de setiembre se encuentra a disposición del público una interesante muestra, JUGUEMOS OTRA VEZ, en el Museo Histórico de Zárate Quinta Jovita, ubicado en Ituzaingó 278.
La misma, se plantea como un recorrido al país de nuestra infancia, exhibiéndose notables figuras que, después de verlas, despertarán una nostálgica sonrisa.
Se trata de la muestra de una colección privada, perteneciente al vecino Raúl Fernando Arcuri y es imposible perdérsela.
La entrada es gratuita y el horario en que puede visitarse esta muestra es de lunes a viernes de 9.30 a 16 y los domingos de 15 a 18 horas.
