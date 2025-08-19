“La Muni en Tu Barrio” pasó por Lima

El pasado jueves, el programa “La Muni en Tu Barrio”se desarrolló en la plaza del Barrio Citrus, una iniciativa coordinada por la Secretaría de Gobierno con el objetivo de llevar los servicios municipales de forma directa y accesible a los ciudadanos que concurrieron en un importante número.

Durante la jornada, los vecinos de la zona tuvieron la oportunidad de acercarse para plantear inquietudes, realizar trámites y hacer consultas a metros de sus hogares, sin intermediarios. El programa contó con puestos de atención de numerosas áreas municipales, incluyendo Atención al Vecino, Salud, Cultura, Deporte, Género y Familia, Educación y Talleres. También se ofrecieron gestiones relacionadas con Empleo, Comercio, Bromatología, Licencias de Conducir, Hábitat, Discapacidad, Tarjeta SUBE, Perros y Gatos y Obras Particulares, entre otros.

“La Muni en Tu Barrio” reafirma el compromiso de la gestión de ser un espacio de encuentro y cercanía, facilitando el acceso a los servicios municipales para todos los ciudadanos.