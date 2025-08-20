Lanzamiento de la Agrupación Scout “Gendarme Tripepi”

Con la presencia del Intendente Marcelo Matzkin, se llevó a cabo el fin de semana pasado el lanzamiento de la nueva agrupación scout de Lima, “Gendarme Tripepi”. El evento convocó a más 200 jóvenes scouts y 40 dirigentes de diversas ciudades de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.

El encuentro tuvo como objetivo principal la instrucción y formación en temas esenciales para el movimiento scout, como la vida al aire libre, el cuidado del medio ambiente y la formación de personas autosuficientes. La jornada se desarrolló en un ambiente de compañerismo, con actividades prácticas que fomentaron el trabajo en equipo y el liderazgo.

La actividad sirvió para fortalecer los lazos entre los participantes y reafirmar el compromiso del movimiento scout con la educación no formal y el desarrollo de habilidades para la vida. La nueva agrupación “Gendarme Tripepi” se suma a la comunidad scout de la región, fortaleciendo su presencia y valores en la zona.

“Estamos orgullosos de acompañar la formación de esta nueva agrupación. Creemos firmemente que el movimiento scout es una herramienta fundamental para inculcar valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo en nuestros jóvenes”, afirmaron de la Secretaría de Lima.