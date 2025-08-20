Procesión en las calles de Villa Fox por las fiestas patronales de la Parroquia María de Nazareth

El pasado sábado por la tarde, se llevó a cabo una procesión de fieles por las calles del barrio de Villa Fox en Zárate como parte de las fiestas patronales de la parroquia de tal vecindario.

Tal como estaba planificado, los vecinos se reunieron en la plaza del barrio Smithfield y luego partieron en procesión por las calles siguiendo a la cruz y la imagen de María de Nazareth que viajaba en la caja de una camioneta.

Una unidad de bomberos y agentes de tránsito municipales colaboraron en la jornada para ir cortando el tránsito y asistiendo a los peregrinos.

Entre canciones, oraciones y aplausos se fue desarrollando la procesión recorriendo las calles San Martín, Larrea y Alem; llegando a la parroquia.

Algunos vecinos llegaron al encuentro de María, otros colocaron en los frentes de sus casas pequeñas ofrendas con flores, velas e imágenes con distintas advocaciones de la virgen al paso de la columna de fieles.

Por su parte, el padre Raúl y el diácono Luciano saludaban y bendecían a quienes se acercaban.

Alrededor de las 18 horas, la procesión llegó a la parroquia y fue recibida por un grupo de fieles que las estaban esperando en la puerta del templo, junto con ellos el padre Alfredo, párroco de Nuestra Señora del Carmen y el diácono Ricardo, que participaron de la liturgia.

María ingresó al templo entre cánticos y papelitos de colores que caían desde el entrepiso de la parroquia. Posteriormente, comenzó la Santa Misa y finalizó con un merienda compartida en los salones parroquiales.