Primera cumbre industrial del Corredor Norte

Uniones y cámaras industriales del conurbano y noreste bonaerense oficializaron ayer por la tarde, la primera experiencia del debate productivo regional -presente y futuro-, con la conferencia en la que participarán compañías, gremiales empresarias y municipios.

El diálogo intersectorial anticipado a LA VOZ por fuentes industriales, será el 4 de setiembre en el auditorio del municipio de Malvinas Argentinas, entre las 8 y las 13, con registración anticipada.

El encuentro es producido por la agencia multimedia Noticias Industriales y auspiciado por la Intendencia de Malvinas Argentinas.

Otras informaciones y patrocinios, por el 3489-650104.

El CPN está conformado por las Uniones Industriales de Zárate, Campana, Escobar, Tigre, Exaltación de la Cruz, junto a la Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar, el Parque Industrial Privado Tortuguitas y la Cámara Empresaria del Parque Industrial Malvinas Argentinas.

Será la primera experiencia del debate productivo regional.