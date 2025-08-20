Los nuevos móviles de Bomberos están operativos

El móvil 48 y 49 de Bomberos Voluntarios de Zárate ya están operativos y listos para las distintas tareas que requiere el cuartel.

El pasado domingo, la comunidad bomberil estuvo de fiesta ya que se presentaron a la comunidad dos nuevas unidades para combatir incendios forestales.

La primera de ellas es un camión “de primera salida”, un móvil liviano para acudir rápidamente y combatir las llamas en un primer acercamiento a lo que sería un siniestro. O también para colaborar con un siniestro. Se trata de una camioneta “modificada”, marca Renault; la cual ya se encuentra ploteada y lista para actuar.

La otra unidad es una camioneta es una DAF, ya equipada para combatir incendios forestales y cumplir con esa función específica.

La presentación de ambos móviles se desarrolló ayer en la puerta del cuartel y con un particular gesto ya que los propios bomberos fueron quienes los bendijeron arrojándoles agua a cada unidad que ingresaba al cuartel.