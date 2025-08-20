Nerio Nogueira: “la gestión Abella ha recuperado un sector histórico que estaba abandonado”

El candidato a concejal Nerio Nogueira recorrió la calle Alem junto al intendente de Campana, Sebastián Abella, y resaltó “el avance del proyecto para seguir transformando esta zona de la ciudad en favor de todos los campanenses”.

“Con mucho esfuerzo, trabajo y planificación, la gestión de Abella ha recuperado un sector histórico de Campana que estaba abandonado y que hoy es un hermoso paseo recreativo de todos los vecinos”, aseguró Nogueira.

“Es una alegría ver el avance de este proyecto para seguir transformando esta zona de la ciudad en favor de todos los campanenses. Y estoy seguro que los vecinos nos van a acompañar en las Elecciones del próximo 7 de septiembre para que esta gestión pueda seguir transformando la ciudad”, agregó Nogueira, quien estuvo acompañado también por la segunda candidata a concejal, Laura Barrios.

Por un lado, desde la gestión municipal se recuperó el espacio que hoy es la Plaza de las Carretas, que conecta la Costanera con el Campito de Siderca. Y también se está reconstruyendo la emblemática Casa de los Costa. Y a la vez también se avanzó con la transformación de calle Alem desde Beruti hacia la avenida Rocca, con obras como la repavimentación de la calzada, la construcción de veredas junto a las vías y la próxima realización de una bicisenda que está proyectada para extenderse hasta el paso a nivel de la calle Colón.

Nogueira, Abella y Barrios recorrieron la calle Alem.