Agostina Hein ahora logró la medalla de plata en el Campeonato Mundial

Un día después de una jornada histórica para la natación argentina, en la que se consagró campeona mundial de los 400 metros combinados, Agostina Hein lo volvió a hacer en otra actuación consagratoria, ganó la medalla de plata en los 800 libres con un tiempo de 8’26”19, el mejor en su carrera en la prueba y con el cual quedó a menos de dos segundos del récord nacional que todavía está en manos de Delfina Pignatiello. La china Yang Peiqi se coronó ganadora del oro 8’22”93.

En el centro acuático de la ciudad de Otopeni, en Rumania, la joven de 17 años largó por el andarivel número 7 y se mantuvo entre las primeras cuatro nadadoras toda la competencia. Fue de menor a mayor, y en los últimos 200 metros de la carrera levantó el ritmo para pasar a las dos representantes de Rusia (sin bandera), Kseniia Misharina (bronce) y quien acabó en el cuarto puesto, Sofia Diakova.

Hay que mencionar que Hein no nadó en las eliminatorias, ya que las ocho más rápidas con mejores registro de entrada -para Agostina fue 8’31”06/100 clasificaron directo a la final.

Un día después de una consagración inolvidable en los 400 metros combinados, Agostina Hein (que es entrenada por el profesor Sebastián Montero) volvió a demostrar que está entre las mejores nadadoras del mundo.

La nadadora de Campana ya venía de lograr un hito para la natación argentina al coronarse campeona mundial en los 400 combinados, prueba en la que quebró el récord sudamericano que poseía Georgina Bardach desde Atenas 2004. Su presente es deslumbrante: debut olímpico en París con solo 16 años, triple oro y récords en los Panamericanos Junior, y presencia en finales de la Copa del Mundo de mayores en Doha.

Agostina Hein en el podio junto a la china Yang Peiqi (medalla de oro) y la rusa Kseniia Misharina (medalla de bronce)