Natalia Blanco cargó contra Kicillof y Máximo Kirchner

La candidata a diputada provincial por La Libertad Avanza, Natalia Blanco, advirtió sobre la alianza política entre el gobernador Axel Kicillof y Máximo Kirchner, a quienes acusó de querer “seguir utilizando al Estado para financiar a sus militantes, en lugar de priorizar la salud y la seguridad de los bonaerenses. A Zárate no bajaron una obra”, manifestó.

Blanco remarcó que mientras los municipios son quienes terminan haciéndose cargo de las competencias básicas -como la seguridad local, la atención sanitaria primaria y el acompañamiento a los vecinos en la crisis económica-, el gobierno provincial mantiene un esquema de gasto destinado a sostener estructuras políticas y clientelares.

“Lo vemos todos los días: hospitales sin insumos, patrulleros que no funcionan, comisarías abandonadas y médicos mal pagos. En lugar de resolver eso, Kicillof y Máximo se ocupan de multiplicar cargos y programas para bancar a militantes de La Cámpora”, señaló Blanco.

En contraposición, destacó la línea que lleva adelante el Estado nacional bajo la presidencia de Javier Milei: “Mientras la Nación equilibra las cuentas públicas después de la fiesta del gobierno de Alberto Fernández, en la Provincia siguen despilfarrando la plata de los contribuyentes”, expresó.

Finalmente, Blanco subrayó que la verdadera salida para Buenos Aires es acompañar el proceso de orden y crecimiento que ya empezó en el país: “La Provincia no puede quedar atada al kirchnerismo, necesitamos que la plata vaya a la salud, a la educación y a la seguridad, no a sostener punteros políticos, en Zárate el intendente Matzkin inició esa senda ya que se ocupa de lo que Kicillof desprotege”.