Cáffaro presentó la lista de Nuevo Zárate: “Somos la verdadera oposición”

En un encuentro realizado en el Parque Urbano junto a los medios de prensa, el ex intendente Osvaldo Cáffaro presentó oficialmente la lista de candidatos de Nuevo Zárate que participará en las próximas elecciones locales.

Durante la presentación, Cáffaro remarcó: “Hoy damos un paso fundamental: presentamos un equipo que se prepara para representar a los vecinos en el Concejo Deliberante. Somos la verdadera oposición al desgobierno actual, y lo hacemos con la seriedad, la experiencia y la capacidad que Zárate necesita”.

“La lista está encabezada por Julián García, contador público de 40 años con amplia experiencia en la gestión municipal, acompañado por vecinos comprometidos con sus barrios y de distintos ámbitos sociales, culturales y productivos”, se destacó.

Desde Nuevo Zárate destacaron que su propuesta se centra en proyectos concretos en materia de educación, espacios verdes, presupuesto participativo y la recuperación de espacios públicos como el CGC (Centro de Gestión del Conocimiento).

“La jornada en el Parque Urbano marcó el inicio formal de la campaña, en un clima de entusiasmo y compromiso, con la convicción de que Nuevo Zárate es la alternativa real frente al desgobierno actual”, concluyeron desde la agrupación del ex intendente Cáffaro.

