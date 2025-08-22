“Reabrimos las escuelas deportivas municipales donde había abandono”

La candidata a concejal por La Libertad Avanza, Fanny Rodríguez Schatz, destacó la reapertura de las escuelas deportivas municipales en Zárate, un espacio que había quedado en el abandono en la última gestión y que hoy vuelve a estar al servicio de la comunidad.

“Cuando llegamos nos encontramos con canchas sin mantenimiento, actividades suspendidas y chicos que habían perdido la posibilidad de practicar deportes cerca de su casa. Era un símbolo del abandono municipal, que decidimos con Matzkin recuperar y fortalecerlo paulatinamente”, señaló Fanny.

Con la puesta en marcha nuevamente de las escuelas deportivas, ya son más de mil niños y jóvenes que recuperan un espacio de inclusión, contención y formación, con propuestas que abarcan fútbol, vóley, atletismo, hockey y otras disciplinas.

“La reapertura es un paso clave para recuperar la vida en los barrios, para que las familias vuelvan a sentirse acompañadas y los chicos encuentren en el deporte valores de esfuerzo, trabajo en equipo y superación personal, quiero que en el concejo deliberante próximo demos una herramienta legislativa para que sean perdurables en el tiempo y esa es una de mis propuestas” sostuvo Rodríguez Schatz.

Finalmente, remarcó que esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para fortalecer el deporte social y de competición en Zárate: “Vamos a seguir invirtiendo en infraestructura, en entrenadores y en programas que devuelvan oportunidades a quienes más lo necesitan. Donde hubo abandono, hoy volvemos a sembrar futuro”.