Matilla presentó su candidatura a concejal por Fuerza Patria ante importantes dirigentes

En un impactante lanzamiento, por la convocatoria y dirigentes que lo acompañaron, Leandro Matilla presentó la lista con la que competirá como primer candidato a concejal en Zárate de FUERZA PATRIA, en septiembre.

El acto tuvo lugar el día miércoles, pasado en calles Bernardo de Irigoyen y Moreno, sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, donde se dieron cita, además de los candidatos a concejales, encabezados por Leandro Matilla, los más importantes referentes del espacio a nivel nacional, como el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán y el ex Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

También estuvo presente, entre otros, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni quien ocupa el primer lugar en la lista de legisladores provinciales del espacio.

Tomada, Furlan y Nanni, entre otros, tuvieron discursos críticos hacia la política nacional y local, y fueron ovacionados por la gran convocatoria de público que colmó las instalaciones del sindicato en nuestra ciudad.

Matilla, más que como el primer candidato a concejal y además de dirigir sus palabras al público local, eligió enarbolar a FUERZA PATRIA como el único espacio con aptitud para FRENAR a Milei, y tal es el lema de la campaña.

Y si bien podría ser utilizado para los comicios a nivel nacional de octubre, sus palabras estuvieron dirigidas al oficialismo local, que se identifica y acordó, desde el PRO, con La Libertad Avanza. La oportunidad fue aprovechada por los candidatos y dirigentes para cuestionar las políticas nacionales de ataque a los sectores más vulnerables, como la discapacidad y los jubilados, y la política de desindustrialización que tanto afecta la economía local.

Carlos Tomada. Diego Nanni. Abel Furlán. Leandro Matilla.