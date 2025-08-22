Caos de tránsito en Ruta 9 por una colisión múltiple

Minutos antes de las 10:30 y hasta casi las 17 del jueves , todos los carriles de Panamaricana ramal Campana sobre el km 66 y en sentido Zárate, estuvieron interrumpidos por una colisión múltiple en la que participaron 2 camiones, uno volcó estructura y carga en el parquizado del lugar y otros tres rodados de menor envergadura.

El suceso conmocionó el estado del tráfico regional, presentó congestión, demoras y requirió de la inmediata activación de un amplio dispositivo de Seguridad Vial entre la operadora Autopistas del Sol y la Policía Vial de Zárate.

La circulación constante de vehículos generales en una de las trazas más intensas en la conectividad desde Ciudad Autónoma y Conurbano, hacia norte bonaerense, sur santafesino y Mesopotamia, se vio fuertemente resentida por el desvío “alternativo” que los equipos del procedimiento debieron establecer a la altura de Ingeniero Otamendi, por Colectora norte, lo que originó circulacion precautoria y en espacios extremadamente reducidos.

Pasado el mediodía, una comisión pericial efectuó comprobaciones tecnicas y casi a media tarde, se efectuaron las maniobras de remoción de los pesados y la limpieza completa de las pistas.

Finalmente, se rehabilitó la circulación.

Según las informaciones obtenidas por LA VOZ, con fuentes del dispositivo, se debió observar a varias personas en el Hospital municipal campanense.