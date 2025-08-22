Optimizan la Oficina del Vecino

El municipio de Zárate informó a la ciudadanía que ya se encuentra habilitado el nuevo espacio de la Oficina del Vecino en el Palacio Municipal, puesto en valor en donde donde funcionan Atención al Vecino, Mesa de Entradas, Ingresos Públicos, Defensa al Consumidor y las cajas municipales.

De esta forma, se logra una mayor comodidad para los vecinos que se dirigen al palacio municipal a realizar trámites y consultas de manera directa y mucho más ágil en un espacio adecuado, entre las 07:30 y las 12:00.

Nuevo sistema

de turnos

Para acceder al mismo el contribuyente deberá ingresar a la web de la Municipalidad de Zárate www.zarate.gob.ar, hacer click en Turnos Atención al Vecino, completar sus datos, elegir el sector, día y horario, confirmar y luego recibirá un mail con la información necesaria. El día del turno deberá presentarse en el municipio, Rivadavia 751, en donde confirmará su presencia y le darán aviso al sector correspondiente. Por último se contactarán por nombre en una pantalla con aviso sonoro ubicada en el hall principal.

