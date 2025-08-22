Entre las antiguas estancias del territorio bonaerense, Las Palmas, es, sin dudas, uno de los lugares más emblemáticos.
Sus orígenes se remontan a los tiempos coloniales cuando la estancia de Areco se conformócomo un latifundio jesuítico destinado a la producción agropecuaria.
Luego de su expulsión y tras dieciocho años de administración de la Corona, la propiedad fue rematada y adquirida por José Antonio de Otálora en 1785 caracterizado vecino de Buenos Aires. Tras su muerte, fue dividida entre sus herederos, correspondiendo a Ana MaríaOtálora, madrasta de Bernardino Rivadavia, el sector donde se estableció un nuevo casco, probablemente en uno de los puestos de los tiempos de los religiosos. A su muerte, la propiedad pasó a manos de su sobrina María Cipriana Soler de De la Torre.
La propiedad sufrió una nueva fragmentación a su muerte, en 1873, y uno de sus hijos, Rufino heredó el casco que hacia finales del siglo XIX fue adquirido por el coronel Alfredo de Urquiza y su esposa Lucila de Anchorena, cuyos descendientes conservaron hasta hace poco tiempo para dar paso a un emprendimiento inmobiliario,Chacras Las Palmas.
El libro, escrito por la pluma de Josefina Fornieles de Nazar da cuenta de aquella rica historia y será presentado a mediados de octubre en el Museo Histórico de Zárate Quinta Jovita.
Estancia Las Palmas
