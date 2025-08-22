Encuentro interregional sobre políticas de género

El pasado lunes se llevó a cabo un encuentro interregional del que participaron 24 municipios en el que se abordaron políticas de género y diversidad. También asistió el equipo del Ministerio de Mujeres y Diversidad, sede Casa de la Provincia Zárate.

Durante la jornada se trataron los temas: acceso a cuota alimentaria: actualización en la Ley 15.513 y 15.520; transversalización del enfoque de masculinidades y Diversidad corporal.

Además, el municipio de Zárate también viene participando y en articulación con el Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Provincia a través de diferentes encuentros e instancias como la mesa local, en la cual participan diferentes organismos estatales y organizaciones. De esta manera planifican estrategias en prevención y abordajes de las violencias por razones de género.

“El fortalecimiento de las áreas de género está estrechamente relacionado con la articulación con otras áreas y niveles de gobierno, por eso nos parece tan importante el Consejo de Municipios como otras herramientas de transversalización” explicaron desde la organización.

Con respecto a las últimas estadísticas de UNICEF respecto al pago de la Cuota Alimentaria en Argentina el 68% de las madres no recibe regularmente la cuota; cuando el padre no convive, 56% de las madres no recibe nada; entre quienes sí cobran, 24% dice que no alcanza para cubrir gastos básicos; entre quienes no cobran, 60% afirma que el progenitor tampoco paga otros gastos (salud, útiles, etc.); motivos alegados por quienes no pagan: 61% por “mala relación” con la madre/hijos y 24% por falta de trabajo/ingresos; contexto: 14% de los hogares son monoparentales/monomarentales y 80,1% están a cargo de mujeres. En esos hogares, 7 de cada 10 son pobres y 3 de cada 10 son indigentes.

