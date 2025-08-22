Manuel Passaglia en Arrecifes: “los municipios son millonarios, es mentira que no se pueden hacer obras”

El candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, visitó la ciudad de Arrecifes. Allí, dialogó con vecinos y comerciantes, además de recorrer barrios donde hay una clara falta de obras públicas.

“Una vez más venimos a dialogar con los vecinos de Arrecifes, porque queremos conocer todas las necesidades. Hay una clara falta de obras públicas en muchos barrios. Algunos no tienen pavimento, a otros les falta iluminación, las plazas y parques son un desastre. Le mostramos al arrecifeño que, si en San Nicolás pudimos, acá también se puede. Con hechos concretos Arrecifes va a funcionar”, manifestó Passaglia.

“Para nosotros cada barrio de la provincia es importante. Dejar alguno a la deriva es sinónimo de mala gestión. Por eso, es necesario un Concejo Deliberante que permita que empecemos a trabajar para tener una provincia con ciudades dignas de vivir. En Arrecifes hay un equipo que quiere trabajar para el vecino, mostrándole que es posible la transformación de su ciudad”, agregó Passaglia.

Estuvo acompañado por los candidatos a concejales de dicha localidad, Sebastián Reigosa y María Eterovich, además de todo el equipo de trabajo de HECHOS en Arrecifes. Eligieron el barrio Parque La Cumbre, siendo éste uno de los más postergados y donde más hacen falta hechos concretos.

“Sabemos del compromiso del candidato a diputado Manuel Passaglia, del enorme trabajo que realizan en San Nicolás y creemos que si algo funcionó en una ciudad, en otra también. Pasan los años, y seguimos en la misma página en blanco. Passaglia logró una integración público-privado para que haya una mejor atención en salud y para todos. Acá podemos hacer lo mismo, los recursos están, falta querer aplicarlos para los vecinos”, afirmó el candidato a concejal Sebastián Reigosa.