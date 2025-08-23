Presentaron proyecto para ampliar el Hospital Dr. Aurelio Alleotti

La Municipalidad de Zárate y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) presentaron el proyecto de ampliación del Hospital Intermedio Dr. Aurelio Alleotti en Lima.

Por parte del Municipio, estuvieron presentes, el intendente Marcelo Matzkin, Guillermo Rojas, secretario de Lima; Ricardo Iglesias, secretario de Salud; Stefanía Rodríguez Schatz, secretaria de Deporte y Recreación; e Ignacio Suárez Ogallar, secretario de Gobierno, instituciones, asociaciones, e invitados especiales de la ciudad de Lima.

“Hoy estoy contento, pero voy a estar mucho más contento cuando esté terminado, créanme que la responsabilidad de presentar este proyecto ante ustedes, es una responsabilidad enorme, ustedes cuando comiendo a correr el plazo nos van a juzgar porque esto este hecho, ojalá nos veamos en un año y medio con un Hospital Intermedio, sin cortar la cinta, sino viniéndonos a atender de Zárate a Lima, porque esto será un lugar nuevo”, manifestó el Intendente Municipal, Marcelo Matzkin.

La propuesta busca no sólo expandir la capacidad del centro de salud, sino también modernizar sus servicios para brindar una atención de mayor calidad. Un punto central del diseño es que se respetará la fachada original de la unidad sanitaria existente, integrando lo nuevo con lo que ya forma parte de la historia de la ciudad.

Este proyecto es el resultado de una evaluación participativa que incluyó la opinión de los ciudadanos, recabada a través de un abordaje territorial realizado. La información obtenida de los vecinos fue fundamental para ajustar el proyecto a las necesidades reales de la comunidad, asegurando que el nuevo hospital intermedio no solo ofrecerá más servicios, sino que también estará diseñado en función de lo que la comunidad necesita.

El equipo técnico de la UNC que fue parte de la exposición incluyó al agrimensor Gabriel Haniewicz, la asistente técnica Lourdes Pizarro, la Dra. Inés Asís, el diseñador arquitectónico Arq. Facundo Ghione y el ingeniero civil a cargo del proyecto, Miguel Ruiz.

La presentación del proyecto en las instalaciones del Lima FBC. “Hoy estoy contento, pero voy a estar mucho más cuando esté terminado”, dijo el intendente Matzkin.