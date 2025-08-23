Nueva bicisenda en la calle Alem

El intendente de Campana, Sebastián Abella recorrió esta semana la calle Alem, donde el Municipio realiza la demarcación vial horizontal de la nueva bicisenda que está a días de habilitarse.

“Seguimos trabajando para finalizar esta obra que permitirá una circulación más segura y ordenada para ciclistas, automovilistas y peatones”, afirmó el jefe comunal.

LOS TRABAJOS

Las tareas avanzan desde Beruti hacia la avenida Rocca realizando la pintura del área delimitada para circular en bicicleta de color amarillo y los cordones de las veredas de color rojo.

En esta zona, trabajadores del Municipio de Campana también realizaron la transformación de la calzada, con la repavimentación total de las carpetas de hormigón, la construcción de veredas junto a las vías y además el refuerzo de la iluminación.

Se está recuperando así una zona que hoy es un acceso clave a la nueva Costanera de Campana.