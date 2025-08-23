Detenidos por distintos delitos

Personal de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante un allanamiento que culminó con la detención de un hombre, que era intensamente buscado en el marco de una causa por homicidio agravado por el vínculo, desobediencia y violación de domicilio en nuestra ciudad (FOTO).

Efectivos de la fuerza irrumpieron en una propiedad que no fue informada, y lograron detener al acusado sin incidentes, para luego trasladarlo a la sede de Prefectura y quedó a disposición del magistrado interviniente.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de un oficio emitido por la Unidad Fiscal N°8, a cargo de la Dra. Irene Molinari y del Juzgado de Garantías N°2, encabezado por el Dr. Julio Grassi.

ROBO EN VIVIEDA

Un joven de 24 años fue detenido por la policía luego de un allanamiento tras haber sido identificado como el autor de un robo bajo la modalidad “escruche”, el hurto de una vivienda mientras sus habitantes no se encontraban.

Una vecina damnificada hizo la denuncia en la policía y luego de arduas tareas investigativas se procedió con un allanamiento en un domicilio de Calle 29 y Calle 12 y se logró recuperar los elementos robados, como un televisor marcha Samsung de 32”, una pava eléctrica, un termo, varillas de hierro y otras pertenencias que fueron identificadas por la damnificada como propias.

Los aprehendidos, en realidad, fueron dos; el joven de 24 años y otro de 21. Fueron procesados por “Escruche”.