Detienen a delincuente que robó a un vecino y luego se atrincheró en su domicilio

Un peligroso delincuente, con numerosos antecedentes penales y que fugó del hospital donde se encontraba internado por orden judicial, protagonizó el sábado pasado una violenta secuencia delictiva en Lima.

El primer episodio ocurrió durante la tarde, cuando el sujeto ingresó a un domicilio con intenciones de robar una bicicleta. El propietario de la vivienda sorprendió al ladrón en pleno ilícito y trató de impedir el robo. En medio del forcejeo, el delincuente, armado con un cuchillo, apuñaló en reiteradas oportunidades a la víctima antes de escapar.

Luego, cerca de las 19 horas, el mismo individuo se trasladó hasta su domicilio ubicado en el barrio 48 Viviendas. Allí se atrincheró junto a tres menores de edad, su madre y su hermana, generando una situación de extrema tensión. Alertados por los vecinos, efectivos de la Comisaría 2ª de Lima, agentes del Centro de Operaciones (COZ) y el Dr. Ramírez de la Ayudantía Fiscal N° 5, acudieron al lugar. Tras un intenso operativo y negociaciones, a las 20:50 horas la policía logró reducir al sujeto, quien en los últimos momentos intentó autolesionarse y agredir a terceros con el arma blanca.

El delincuente quedó nuevamente bajo custodia y será puesto a disposición de la Justicia, mientras la víctima del primer ataque recibió asistencia médica por las heridas sufridas.

Exitoso operativo de Policía, COZ y la ayudantía fiscal de Lima