El sector obrero apoya a Fuerza Patria

Pese a esta situación inédita de tener que agregar candidatas a las listas y comenzar la campaña prácticamente con nuevos candidatos a dos semanas de las elecciones; Fuerza Patria recibió el apoyo de la CGT Regional, liderada por Abel Furlán e integrada por distintos sindicatos de la zona.

Los gremios se reunieron en un numeroso acto regional que reunió a sindicalistas de Escobar, Zárate, Campana y Exaltación de La Cruz.

La consigna fue “Pongamos un freno a Millei” y el encuentro tuvo como eje central el apoyo a los candidatos de Fuerza Patria de la región.

La jornada contó con la presencia de figuras de peso: Abel Furlán, Secretario General de la UOM nacional y Secretario Gremial de la CGT central; el ex ministro y ex embajador, Carlos Tomada; el intendente de Exaltación de la Cruz y candidato a diputado provincial Diego Nani; la diputada provincial Soledad Alonso; el Secretario General de Secafpi y candidato a diputado provincial, Carlos Ortega; el candidato a concejal local y presidente del PJ Zárate, Leandro Mansilla; y Alejo Sarna, candidato a concejal en Campana.

En la foto, 1) Leandro Matilla, 2) Carlos Tomada, 3) Carlos Gutiérrez, 4) Diego Nanni, 5) Alejo Sarna, 6) Oscar Villareal y 7) Abel Furlán